Испытания автономной системы по сбору пластика в океане провалились

Основатель компании The Ocean Cleanup и разработчик автономной системы, которая вылавливает плавающий в океане пластиковый мусор, Боян Слат заявил о провале первых испытаний устройства из-за его низкой скорости. Об этом сообщает The Associated Press.

— Наша система и правда иногда движется немного медленнее, чем пластик, который она вылавливает, что, конечно, не очень хорошо, потому что так можно снова потерять уже пойманный пластик, — сказал он.

По его словам, сейчас к устройству, работающему только на энергии солнца, направляется команда специалистов, которые немного модифицируют установку, чтобы она начала плавать быстрее.

Сама же чудо-машина под названием System 001 представляет собой 600-метровую трубу U-образной формы и подводное заграждение из прочного полимера, удерживающее "добычу".

Предполагается, что система будет сама плавать по океану и собирать отходы. После заполнения на 100% она должна передать сигнал, чтобы её отбуксировали в порт для утилизации мусора.