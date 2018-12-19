"Стойко переносит лишения". Дипломаты посетили в тюрьме США Виктора Бута

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"Стойко переносит лишения". Дипломаты посетили в тюрьме США Виктора Бута

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Фото: © РИА Новости

Дипломаты Посольства РФ в США посетили в тюрьме США осуждённого на 25 лет бизнесмена Виктора Бута. В диппредставительстве сообщили, что американская сторона задерживает оформление виз супруге и дочери Бута, "тем самым препятствуя первому за много лет воссоединению семьи".

Дипломаты отметили, что будут настаивать на устранении этих бюрократических препон и гуманном отношении к россиянину.

— Виктор Бут стойко переносит лишения тюремной жизни, твёрд в отстаивании своей невиновности, — говорится в сообщении посольства.

Напомним, бизнесмена Виктора Бута в 2010 году приговорили в США к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в поставках оружия колумбийским повстанцам.

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