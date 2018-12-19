"Это будет красиво". Трамп пообещал оформить новую стену на границе с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет "художественно оформленной" и в то же время надёжной. Сообщение было опубликовано в "Твиттере".

— Демократы говорят, что не хотят строить бетонную стену. Но мы и не строим бетонную. Мы строим художественно спроектированные стальные рейки, сквозь которые всё прекрасно видно, — сказано в сообщении.

Строительство этой стены — одно из предвыборных обещаний Трампа, и он регулярно напоминает американскому сообществу о необходимости её возведения. По его мнению, это решит проблему нелегальной миграции из соседней Мексики.