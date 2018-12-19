Назад в будущее. Для борьбы с РФ Британия вернёт стратегию времён холодной войны

Для этого Минобороны Великобритании возобновит работу подразделения, которое было создано в 1980-х для отслеживания угроз от враждебных стран.

Министерство обороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России времён холодной войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В подчинении оборонного ведомства вновь начнёт свою работу особое подразделение, которое должно будет отслеживать угрозы от враждебных стран — Ирана, Китая и России. Оно было создано в начале 1980-х годов, однако с началом перестройки в СССР его ликвидировали.

По словам министра обороны Соединённого Королевства Гэвина Уильямсона, в обязанности подразделения также войдёт оценка боеготовности вооружённых сил стран. Так, например, недавно была усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии. Уильямсон заявил, что активность российских подводных лодок в Арктике "почти достигла уровня холодной войны".

Также в рамках программы будут модернизированы британские военные корабли, боевые подводные лодки, вертолёты, а также большое внимание будет уделено наступательным кибероперациям.