Госдеп США одобрил поставку Турции комплексов Patriot на $3,5 млрд

Вашингтон считает, что этот контракт "повысит безопасность ключевого союзника по НАТО, который находится на передовой борьбы с терроризмом".

Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем ПРО Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Разрешение получено на продажу 80 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E, 60 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования.

В сообщении Пентагона говорится, что Турция будет использовать комплексы "защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз".

После разрешения Госдепа у Конгресса есть 30 дней на изучение этого контракта и принятия решения.

Ранее сообщалось, что Пентагон отговаривает Турцию от покупки ЗРС С-400 в России, предлагая на замену комплексы противоракетной обороны THAAD и Patriot PAC-2. Особенность такого предложения заключается в стоимости американских систем защиты: батарея Patriot PAC-2 стоит $1 млрд, в то время как полный комплект THAAD стоит в шесть раз дороже С-400 — $3 млрд.

При этом в Анкаре уже заявили, что установка российских зенитных ракетных систем С-400 начнётся в октябре 2019 года.