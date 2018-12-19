Зампостпреда РФ при ООН удивился радости Киева от принятой резолюции по Крыму

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил удивление реакции Киева на принятие резолюции о "милитаризации" Крыма.

— Интересно, почему Украина и её западные "сюзерены" празднуют вчерашнюю резолюцию о милитаризации Крыма? Судя по количеству стран, которые проголосовали против, воздержались или не голосовали, вряд ли она пользовалась поддержкой 1/3 членов ГА (Генеральной ассамблеи ООН. — Прим. Лайфа), западных или прозападных. Не впечатляет вообще, — написал он в "Твиттере".

Для сравнения Полянский привёл результаты голосования по другой резолюции — против героизации нацизма. Он напомнил, что она была принята абсолютным большинством, а против неё проголосовали только Украина и США. Также он заявил, что украинская версия событий в Керченском проливе имеет ряд несостыковок, которые не оставляют сомнений в том, что это была провокация.

Напомним, 18 декабря Генассамблеей ООН была принята предложенная Киевом резолюция о "милитаризации" Крыма. Москва, в свою очередь, выразила своё несогласие с ней. По мнению МИД РФ, этот документ является частью "зашоренной кампании против России", а глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачёв заявил, что сама по себе резолюция — бесполезная, однако может позволить Украине совершать "даже самые безумные шаги".