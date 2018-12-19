Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Магадане

Два человека погибли во время пожара в одном из домов на Новонагаевской улице в Магадане. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

— В пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в частном секторе по улице Новонагаевской в городе Магадане наблюдается открытое горение и густой дым. <...> В ходе тушения пожара и проведения разведки обнаружено двое погибших, — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, погибшие — дети. Также при пожаре пострадала женщина и её 11-месячный ребёнок, которые были впоследствии госпитализированы. В настоящий момент возгорание ликвидировано, на месте работают сотрудники полиции.