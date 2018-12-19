Санта не придёт. В китайском городе запретили Рождество

Официально католическое Рождество в стране не празднуется, но во многих городах очень популярна праздничная символика.

Власти китайского города Ланфан в провинции Хэбэй ввели запрет на рождественские украшения, распродажи и мероприятия, связанные с этим праздником. По данным South China Morning Post, распоряжение администрации распространяют пользователи китайской соцсети Weibo.

В заявлении чиновников также говорится о наказании за продажу на улицах и в парках рождественских ёлок, венков, носков или фигур Санта-Клауса. Горожан призывают сообщать о мероприятиях, "пропагандирующих религию" в общественных местах.

При этом неназванный сотрудник городской администрации заявил, что запрет был направлен не на праздничные товары, а в целом на торговлю на улице.