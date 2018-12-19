ГАЗ прокомментировал слухи о возвращении "Волги" на конвейер

Слухи о возрождении легендарной модели появились в 2017 году, когда совладелец "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф заявил о возможном возобновлении серийного производства "Волги".

В компании "Группа ГАЗ" прокомментировали слухи о возобновлении серийного производства машин под маркой "Волга".

Первые сообщения о возможном возобновлении производства появились в прошлом году, когда совладелец "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф заявил, что в ближайшем будущем под брендом "Волга" будут выпускаться "каблучки".

Уже в 2018 году Минпромторг, "Группа ГАЗ" и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому на мощностях завода планируется запустить производство легковых коммерческих автомобилей, что ещё сильнее подогрело слухи о возрождении бренда. Однако в пресс-службе "Группы ГАЗ" эти домысли опровергли.

— Производство автомобилей в сегменте CDV (Car-Derived Van, к которым относят так называемые "каблучки". — Прим. Лайфа) в рамках СПИК не предполагается, — приводит слова пресс-службы "Российская газета".

Таким образом "Волгу"-"каблучок" в ближайшем будущем мы не увидим. Кроме того, сообщается, что в рамках СПИК также планируется наладить производство дизельных двигателей.