Четыре человека погибли при пожаре в Удмуртии

Четыре человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате пожара в деревянном жилом доме в городе Сарапуле Удмуртской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

— Силами спасательных подразделений было эвакуировано шесть человек, в том числе трое детей, — говорится в сообщении спасателей.

Горел деревянный двухэтажный восьмиквартирный жилой дом барачного типа. Пожар удалось локализовать в 3:31 мск. На месте происшествия продолжают работать специалисты для выяснения причины возгорания.