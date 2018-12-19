В Хабаровском крае сократили вдвое доплаты к пенсиям чиновников

Такая мера позволит бюджету экономить около девяти миллионов рублей в год, которые будут направлены на выполнение социальных обязательств.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление, согласно которому доплаты к пенсиям губернатора, членов краевого правительства и депутатов краевой думы будут снижены минимум в два раза.

— Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше, — приводит слова Фургала сайт правительства региона.

Данная мера позволит бюджету экономить примерно 9 миллионов рублей в год. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств.

Постановление вступит в силу 1 января 2019 года и будет распространяться как на тех, кто собирается выйти на пенсию, так и на тех, кто на неё ушёл в 2018 году.