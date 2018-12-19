В 2019 году в Приморье введут новые льготы для пенсионеров и студентов

Новые меры поддержки жителей Приморского края старше 60 лет, а также студентов и школьников будут введены в 2019 году. Об этом заявил избранный глава региона Олег Кожемяко, выступая перед депутатами краевого Заксобрания.

— В течение 2019 года мы будем принимать законы, связанные и с дальнейшей работой с людьми старшего поколения. Это и льготы на муниципальный транспорт, это и уменьшение платы за капитальный ремонт для людей старше 60 лет. Безусловно, будет и ещё ряд законов, которые позволят на льготных условиях ездить муниципальным транзитом школьникам и студентам, — цитирует Кожемяко ТАСС.

Напомним, повторные выборы губернатора прошли в Приморском крае 16 декабря. После подсчёта 100% протоколов победил врио главы региона Олег Кожемяко, набрав 61,88% голосов избирателей. В беседе с Лайфом политолог Марат Баширов назвал эту победу уверенной и объяснил, как Кожемяко заслужил доверие приморцев.