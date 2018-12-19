Съедобные игрушки. В московских парках птиц накормят салом

На ёлках в столичных парках развесят съедобные бусы и игрушки для птиц, которые на зиму не улетают на юг.

В преддверии Нового года в парках Москвы появятся съедобные игрушки из сала и семечек. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва".

— На ёлки мы развешиваем рябиновые бусы и игрушки из семян и несолёного сала, которые не только красивые, но и съедобные. Их делают дети на различных экологических мастер-классах. Мы постоянно делаем новые, потому что птицы такие игрушки ежедневно едят, — сказал начальник отдела экологического просвещения и учёта животных Осип Тунинский.

Угощения в парки приносят сотрудники "Мосприроды", однако Тунинский добавил, что для всех желающих в столичных парках готовы выдать кормушку, можно поставить её самостоятельно и периодически подкидывать туда еду.

Такие подарки предназначены для птиц, которые не улетают зимовать на юг.