В Японии настроены на "упорные переговоры" с Россией по мирному договору

Японский кабмин настроен на "упорные переговоры" с Россией по поводу мирного договора. Об этом заявил генсек правительства Ёсихидэ Суга.

— Нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией. На основе этой базисной позиции мы будем вести упорные переговоры с Россией, — сказал Суга на пресс-конференции.

Как уже сообщал Лайф, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что твёрдо намерен заключить мирный договор с РФ и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений.