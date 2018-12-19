На Кубе отказались считать брак "союзом двух людей"

В кубинском парламенте посчитали, что вопрос брака как социального и правового института должен регулироваться другими нормативными актами.

Профильная комиссия Национальной ассамблеи народной власти Кубы по подготовке текста конституции рекомендовала правительству исключить из текста основного закона страны положение о браке.

На рассмотрение комиссии был предоставлен вариант, в котором брак определяется как "союз двух людей" — взамен "добровольного союза между мужчиной и женщиной". По мнению комиссии, вопрос концепции брака должен решаться на уровне каких-то иных нормативных актов, а не конституции.

Таким образом, в Конституции Кубы не появится положение, разрешающее однополые браки. Данная сфера будет регулироваться Семейным кодексом.

— Семейный кодекс должен определить, кто может быть субъектом заключения брака. Для этого будет проведено народное голосование и референдум в течение двух лет, — говорится в сообщении парламента Кубы в "Твиттере".

Напомним, в июле нынешнего года кубинские власти одобрили проведение конституционной реформы. На протяжении трёх месяцев шло всенародное обсуждение проекта основного закона. 24 февраля он будет вынесен на референдум.