День рождения Бандеры стал официальным праздником для украинцев

Как уже сообщалось, в Житомирской области и вовсе решили объявить 2019 год годом лидера ОУН-УПА.

День рождения Степана Бандеры, который в годы Второй мировой войны руководил ОУН-УПА*, стал официальным праздником на Украине. Это постановление приняла Верховная рада, одобрив проект празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году.

Теперь 110-я годовщина со дня рождения Бандеры, которая приходится на 1 января 2019 года, будет официально отмечаться жителями Незалежной.

Добавим, что в тексте принятого Радой документа говорится о том, что националист якобы был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения.

Как уже сообщал Лайф, в будущем году на Украине планируют широко отмечать 110-летие со дня рождения создателя организации, которая воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. А власти Житомирской области и вовсе объявили 2019 год годом Степана Бандеры.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.