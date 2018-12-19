Учёные увидели редчайшего японского кита у берегов Чукотки

Увиденный кит оказался представителем субпопуляции, находящейся на грани вымирания.

Группа учёных Московского государственного университета (МГУ) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии в процессе исследования китообразных в проливе Сенявина обнаружила одного из самых редких представителей этого вида — японского кита.

— На весь океан их насчитывается едва ли пара сотен, и каждая встреча с японским китом — большое везение. Мы наблюдали его в течение восьми дней, он держался в скоплении горбачей, присоединялся к группам, кормился с ними совместно, — рассказал сайту национального парка "Берингия" морской биолог Иван Федутин.

Учёные провели генетический анализ и выяснили, что найденный японский кит относится к восточной (американо-канадской) субпопуляции, которой грозит угроза вымирания. А горбачи, рядом с которым его увидели, размножаются на Гавайях и у берегов Мексики.

Исследования в этом районе проводились в рамках совместной с национальным парком "Берингия" научной программы по изучению китообразных Чукотки.