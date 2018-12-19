Из-за долгов по зарплате. В Мексике врачи взяли в заложницы жену губернатора

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Из-за долгов по зарплате. В Мексике врачи взяли в заложницы жену губернатора

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Сумма невыплаченных долгов по зарплатам и премиям медработникам мексиканского штата Табаско составила более 200 миллионов песо (около 10 миллионов долларов).

Сотрудники детской больницы в городе Вильяэрмоса задержали жену губернатора штата Артуро Нуньеса Хименеса и пообещали отпустить её только после выплат долгов по зарплате и премиям, а также после решения вопроса с дефицитом лекарств и медикаментов, сообщает мексиканская редакция газеты Metro.

Оказалось, что в больнице жена губернатора Марта Лилия Лопес Агилера посещала своего внука. Узнав её, медики начали жаловаться ей на проблемы в отрасли. Не увидев реакции, медперсонал вместе с пациентами перегородил ей выезд с парковки и уже начал выдвигать требования.

После более чем шести часов переговоров властям Табаско удалось освободить жену губернатора.

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