Из-за долгов по зарплате. В Мексике врачи взяли в заложницы жену губернатора

Сумма невыплаченных долгов по зарплатам и премиям медработникам мексиканского штата Табаско составила более 200 миллионов песо (около 10 миллионов долларов).

Сотрудники детской больницы в городе Вильяэрмоса задержали жену губернатора штата Артуро Нуньеса Хименеса и пообещали отпустить её только после выплат долгов по зарплате и премиям, а также после решения вопроса с дефицитом лекарств и медикаментов, сообщает мексиканская редакция газеты Metro.

En el Hospital del Niño, se unen a la protesta trabajadores del Hospital Juan Graham Casasús y del Hospital Rovirosa! pic.twitter.com/NPEJi4YD28 — gloria karina lopez (@gloriakary) 18 декабря 2018 г.

Оказалось, что в больнице жена губернатора Марта Лилия Лопес Агилера посещала своего внука. Узнав её, медики начали жаловаться ей на проблемы в отрасли. Не увидев реакции, медперсонал вместе с пациентами перегородил ей выезд с парковки и уже начал выдвигать требования.

После более чем шести часов переговоров властям Табаско удалось освободить жену губернатора.