С ветерком! Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе

По словам американского миллиардера, по этому тоннелю можно ездить со скоростью 240 км/ч.

Американский миллиардер Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель в Лос-Анджелесе, построенный его компанией The Boring Company.

Подземные коридоры связывают несколько крупных районов города и некоторые районы пригорода. "Главный вход" в тоннель расположился на парковке компании SpaceX.

Для быстрого проезда машин по тоннелю их оборудуют выдвижными боковыми колёсами. При необходимости они будут выдвигаться и убираться. Маск отметил, что такие колёса возможно установить не только для Tesla, но и для других автономных электрокаров.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.

— Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов, — написал Маск в "Твиттере".

В планах The Boring Company строительство ещё одной сети тоннелей в районе Лос-Анджелеса и на Восточном побережье США в столичном регионе. Не исключено, что такие тоннели будут построены в Техасе или Сан-Франциско.