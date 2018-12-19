Греческого и македонского премьеров выдвинули на Нобелевскую премию мира

Премьеры двух стран договорились о переименовании Македонии в Республику Северная Македония после 20 лет переговоров.

Лауреат Нобелевской премии мира 2015 года Уидед Бушамауи выдвинула премьер-министров Греции и Македонии — Алексиса Ципраса и Зорана Заева — в качестве кандидатов на получение премии в 2019 году. О решении Уидед Бушамауи сообщает РИА "Новости".

— Во-первых, это будет решением для данного конфликта. Во-вторых, в настоящее время нам нужны хорошие новости, особенно в Европе. Вы знаете, что происходит каждый день, поэтому очень важно дать модель в Балканском регионе и показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов, — заявила местному телевидению Бушамауи, находясь в Скопье.

Согласно Преспанскому соглашению, подписанному Афинами и Скопье, переименование Македонии открывает ей доступ в НАТО и ЕС. Ранее в стране прошёл референдум о изменении названия страны, но население проявило к нему очень небольшой интерес. На участки пришли только 37 процентов жителей при необходимом минимуме в 50 процентов. Хотя из тех, кто решил проголосовать, более 90 процентов были за новое название страны. Несмотря на провальный референдум, парламент Македонии рассматривает поправки к конституции о новом названии.