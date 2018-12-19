Япония выразила протест России из-за строительства жилья для военных на Курилах

Японский кабмин выразил протест России из-за строительства жилья для военнослужащих на южных Курильских островах. Как поясняет агентство Kyodo, нота была передана по дипломатическим каналам в Москве.

— Строительство таких объектов противоречит позиции Японии в отношении этих территорий, — цитирует представителя МИД Японии агентство.

Токио направило протест Москве после того, как начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев заявил, что на островах Итуруп и Кунашир до конца этого года будут заселены общежития для военных. Ещё два на Итурупе и одно на Кунашире построят в 2019 году.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет из-за споров о принадлежности Курил. Условием его заключения Токио называет передачу Японии островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва же считает не подлежащей сомнению принадлежность Южных Курил, которые вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.