В СК назвали причину пожара в Удмуртии, где погибло четыре человека

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В СК назвали причину пожара в Удмуртии, где погибло четыре человека

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Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Пожар в жилом доме в удмуртском Сарапуле, где погибли трое взрослых и один ребёнок, произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

— Предположительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём, — говорится в сообщении ведомства.

Всего в доме было десять человек. Шестерых из них, в том числе четырёх маленьких детей, эвакуировали. СК возбудил дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".

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