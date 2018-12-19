В СК назвали причину пожара в Удмуртии, где погибло четыре человека

Пожар в жилом доме в удмуртском Сарапуле, где погибли трое взрослых и один ребёнок, произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
— Предположительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнём, — говорится в сообщении ведомства.
Всего в доме было десять человек. Шестерых из них, в том числе четырёх маленьких детей, эвакуировали. СК возбудил дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени