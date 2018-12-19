Главное, не наступить. Эксперты выбрали лучшие детские конструкторы

"Роскачество" проверило игрушки 20 разных марок, произведённые в России, Китае, Италии, Дании, Германии и Италии.

Специалисты "Роскачества" попытались найти лучшие детские конструкторы, которые представлены на российских прилавках. Игрушки проверили по 31 параметру качества и безопасности и составили их рейтинг.

Цена закупленных наборов варьировалась от 199 до 4940 рублей. Все их проверили на токсичность, интенсивность запаха, внешний вид, наличие явных дефектов, совместимость деталей, лёгкость их отделения после соединения, а также наличие внутренней упаковки.

Ни в одном конструкторе, попавшем в руки специалистов, не было выявлено отклонения в нормах безопасности. Так что снижение оценок конкретных экземпляров проходило из-за ненадёжности упаковки или плохой сцепки деталей.

— Игра в конструктор формирует, во-первых, умение планировать действия, во-вторых, умение быть настойчивым, когда не получается и снова возвращаешься. В-третьих, ребёнку бывает трудно возиться с конструктором одному. В инструкциях об этом не пишут, но предполагается совместное занятие конструктором малыша и взрослого или нескольких детей. Это развивает способность сотрудничать и понимание того, что вместе мы выигрываем, — приводит "Роскачество" слова директора Института интегративной детской психотерапии и практической психологии "Генезис" Альбины Локтионовой.

Оценивая конструкторы по разным параметрам по пятибалльной шкале, специалисты назвали лучшие марки: Hasbro (4,85 балла), Lego (4,85 балла), "Мир чудес" (4,85 балла), Clementoni (4,75 балла), Sluban (4,75 балла), Mattel Mega Blocks (4,65 балла) и Brick (4,65 балла). А в категории конструкторов для детей до шести лет: "Город мастеров" (4,65 балла) и Banbao (4,65 балла).