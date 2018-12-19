В Кремле раскрыли, какие вопросы ждут от журналистов на пресс-конференции Путина

По словам Пескова, лидер страны готовится к большой ежегодной пресс-конференции до глубокой ночи.

От журналистов на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина ожидают большого количества вопросов по экономике, региональной тематике, международной обстановке и отношениям Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Экономика и внутри страны, и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры, — сказал он в интервью НТВ. — Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется.

Песков также напомнил, что традиционно большинство журналистов в зале — представители регионов страны.

— Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается. Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что лидер страны взял на подготовку к пресс-конференции три дня, готовится к мероприятию до глубокой ночи.

Напомним, что беседа главы государства с журналистами начнётся в полдень 20 декабря. Пресс-конференция состоится в столичном Центре международной торговли (ЦМТ).