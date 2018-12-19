"Безгранично талантливый человек". Путин поздравил Галину Волчек с юбилеем

Глава государства уверен, что возглавляемый ею театр и "впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска".

Президент РФ Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек с днём рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в Вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране, снискали Вам непререкаемый авторитет и огромное уважение, — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что поклонники и ученики Волчек по праву считают её "безгранично талантливым, увлечённым человеком — подлинным творцом и созидателем".

Путин отметил, что замечательным подарком для неё стало открытие исторической сцены "Современника" на Чистых прудах. Президент также выразил уверенность, что возглавляемый таким худруком "легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска".

Возвращение "Современника" в историческое здание совпадает с днём рождения Галины Волчек, которой 19 декабря исполняется 85 лет.