Никаких растираний. Врач рассказал, чего нельзя делать при обморожении

На такую травму указывают покалывание, пощипывание или потеря чувствительности на определённых участках тела.

После обморожения не рекомендуется растираться снегом или пытаться согреть руки и ноги в горячей воде, лучше быстрее обратиться к врачу. Об этом рассказал врач общей практики поликлиники № 8 департамента здравоохранения столицы Василий Фролов. Его слова приводит "Агентство городских новостей "Москва".

Признаки обморожения — покалывание или пощипывание, потеря чувствительности на определённых участках тела, а также волдыри.

— Нельзя опускать обмороженные конечности — ноги или руки — в горячую воду, так как быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи. В случае обморожения или переохлаждения надо быстрее обратиться в поликлинику, — отметил Фролов.

Также необходимо тепло одеваться в морозную погоду, чтобы не переохладиться. Лучше делать одежду многослойной.

— Даже при минус 15 градусах 2-3-часовая прогулка не повредит здоровому тепло одетому человеку при условии, что в это время он двигается и не стоит на месте, — объяснил Фролов.

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