Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель автобуса признан виновным

Суд в Москве признал виновным водителя автобуса, который въехал в переход на "Славянском бульваре" и задавил четырёх человек. Приговор ему будет оглашён позднее.
— Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц, — заявила судья Галина Таланина.
Помимо приговора, ожидается также, что суд примет решение по искам о компенсации морального и физического вреда здоровью.
Как уже сообщал Лайф, 25 декабря пассажирский автобус Мострансавто, который следовал из "Сколкова" до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами ДТП стали четверо, больше 10 человек пострадали.
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