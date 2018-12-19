Въехавший в переход на "Славянском бульваре" водитель автобуса признан виновным

ДТП произошло почти год назад, под колёсами автобуса Мострансавто погибло четыре человека.

Суд в Москве признал виновным водителя автобуса, который въехал в переход на "Славянском бульваре" и задавил четырёх человек. Приговор ему будет оглашён позднее.

— Виктор Тихонов совершил преступление, а именно нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц, — заявила судья Галина Таланина.

Помимо приговора, ожидается также, что суд примет решение по искам о компенсации морального и физического вреда здоровью.

Как уже сообщал Лайф, 25 декабря пассажирский автобус Мострансавто, который следовал из "Сколкова" до станции метро "Славянский бульвар", въехал в подземный переход на Кутузовском проспекте. Жертвами ДТП стали четверо, больше 10 человек пострадали.