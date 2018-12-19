Сбросить 40% веса. Учёные создали имплантат для похудения

Отмечается, что эта процедура обратима — устройство можно извлечь в любое время.

Группа учёных Висконсинского университета в Мэдисоне (США) разработала имплантат, который может стать перспективным оружием в борьбе с ожирением. В ходе лабораторных испытаний подопытные грызуны с помощью него сбросили до 40% массы тела.

Устройство представляет собой миниатюрный прибор диаметром менее одного сантиметра. Он создаёт электрические импульсы, аналогичные тем, что производит желудок, и "обманывает" мозг. Уже после нескольких проглоченных кусочков имплантат посылает сигнал о насыщении к блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом. Таким образом мозг думает, что желудок уже заполнен, и поэтому желание перекусить ещё отпадает.

Устройство вживляется в организм методом желудочного шунтирования, что позволяет его извлечь в любое время. Ещё один плюс прибора в том, что ему не нужны источники питания — внутренние генераторы прибора заряжаются от колебаний стенок желудка.

Учёные испытали имплантат на лабораторных крысах. Результаты эксперимента были поражающими — устройство помогло грызунам сбросить до 40% общего веса. Как сообщает издание MedicalXpress, теперь на очереди — испытания на более крупных животных и на добровольцах из числа людей.