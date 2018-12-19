Financial Times назвала Джорджа Сороса "Человеком года"

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Financial Times назвала Джорджа Сороса "Человеком года"

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Джордж Сорос. Фото: © Flickr/International Monetary Fund

Выбор газеты пал на американского миллиардера из-за его борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью.

Звание "Человек года" по версии британского издания Financial Times получил американский финансист и филантроп Джордж Сорос. По версии газеты, миллиардер является "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества".

— На протяжении более трёх десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, — отмечает издание.

Миллиардер Джордж Сорос является основателем и главой фонда Soros Fund Management и одним из самых богатых людей в мире. Однако его деятельность вызывает неоднозначную оценку в мире: возглавляемые им организации неоднократно обвинялись правительствами разных государств в попытках смены власти и подрывной деятельности.

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