Financial Times назвала Джорджа Сороса "Человеком года"

Выбор газеты пал на американского миллиардера из-за его борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью.

Звание "Человек года" по версии британского издания Financial Times получил американский финансист и филантроп Джордж Сорос. По версии газеты, миллиардер является "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества".

— На протяжении более трёх десятилетий Сорос при помощи филантропии борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, — отмечает издание.

Миллиардер Джордж Сорос является основателем и главой фонда Soros Fund Management и одним из самых богатых людей в мире. Однако его деятельность вызывает неоднозначную оценку в мире: возглавляемые им организации неоднократно обвинялись правительствами разных государств в попытках смены власти и подрывной деятельности.