Скворцова рассказала о новой программе по борьбе с онкологией в России

Новая программа по борьбе с онкологическими заболеваниям должна вывести отечественную медицину на качественно новый уровень, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью ТАСС.

— Важнейшая наша программа. По сути, она такая же эпохальная, какой 10 лет назад была сосудистая. Мы готовили её вместе с лучшими экспертами страны. Это не только онкологи, но и радиологи, онкоиммунологи, химиотерапевты, медицинские физики и другие специалисты. Если реализуем задуманное, российская медицина выйдет на качественно другой уровень, — заявила министр.

В рамках программы врачи первичного звена пройдут дополнительную подготовку с целью раннего обнаружения рака, будут созданы дистанционные референтные центры второго экспертного мнения, введён электронный мониторинг пациентов, который позволит специалистам дистанционно наблюдать за лечением каждого пациента на всех стадиях заболевания.

Ранее Лайф приводил слова главного онколога Минздрава Андрея Карпина. Тот рассказал, что российские врачи ежегодно ставят диагноз — рак — 677 тысячам человек. И с каждым годом количество онкобольных растёт.