В Иркутске арестовали участкового за групповое изнасилование в отделе полиции

По версии следствия, сначала правоохранитель с двумя знакомыми жестоко избил потерпевшую.

Суд в Иркутске арестовал трёх мужчин, один из которых является участковым уполномоченным, за изнасилование 44-летней женщины в отделе полиции. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 16 декабря в участковом пункте полиции № 8 в Иркутске. Отмечается, что мужчины и пострадавшая женщина были пьяны. В прокуратуре пояснили, что перед изнасилованием женщина была жестоко избита.

Правоохранителю и двум его сообщникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Им грозит от 4 до 10 лет лишения свободы.