Мэр города в Кузбассе извинился за покрашенную снежную горку

Градоначальник приказал немедленно очистить аттракцион и привести его в порядок.

Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор начальнику коммунального предприятия, сотрудники которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионкой.

— Я воздержусь от оценки профессиональных качеств работников, ведь она вполне очевидна. Руководитель предприятия "Управление организации благоустройства города" получил выговор, — сказал Лайфу градоначальник.

Мэр приказал немедленно очистить аттракцион от краски и привести его в порядок. Иванов также попросил прощения у местных жителей, которым инцидент с покраской горки испортил новогоднее настроение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором местные жители показали покрашенную в белый цвет снежную горку в городском центре культуры.