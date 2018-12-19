Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"

Деятельность сайта блогера нарушала права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Таганский суд Москвы заблокировал сайт блогера Алексея Навального "Умное голосование" по требованию Роскомнадзора. Установлено, что на портале были нарушены правила сбора персональных данных пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

— Суд удовлетворил иск Роскомнадзора, сайт заблокирован, — заявила представитель Таганского суда Юлия Сухинина.

В суде пояснили, что деятельность сайта блогера нарушала права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

— Признать деятельность интернет-ресурса https://2019.vote, а также копий указанного интернет-ресурса деятельностью, осуществляемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, — подытожила она.

Ранее Роскомнадзор просил также заблокировать не только сам ресурс, но и его возможные зеркальные копии.

Проект "Умное голосование" Навальный запустил в конце ноября этого года.