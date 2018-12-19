Массажист под подозрением. У жительницы центра Москвы украли царские монеты

Также у неё пропали старинные золотые часы, броши, золотые серьги с жемчугом и обручальные кольца.

В Москве у женщины, проживающей в квартире в Мерзляковском переулке, исчезли старинные дорогие вещи.

— Из её квартиры пропали старинные золотые часы, броши, золотые серьги с жемчугом, обручальные кольца и 10 царских рублей монетой с изображением Николая II, — приводит слова пресс-службы МВД агентство новостей "Москва".

Пострадавшая видела свои пропавшие вещи последний раз два месяца назад. За этот период к ней приходили соседи, массажист и социальные работники, которые присматривали за больным мужем гражданки.

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