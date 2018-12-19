"Танцующий" ледокол "Андрей Вилькицкий" совершит демонстрационный проход по Неве

Судно легко узнаваемо благодаря ярко-рыжему цвету корпуса, который символизирует российскую арктическую программу "Время Арктики".

В Санкт-Петербурге сегодня состоится презентация новейшего российского ледокола "Андрей Вилькицкий". Совершив демонстрационный проход по Неве, он причалит на Английской набережной. За уникальную манёвренность судно называют "танцующим" — ледокол способен за минуту выполнить разворот вокруг своей оси, двигаться во льдах задним и боковым ходом.

"Андрей Вилькицкий" — это настоящий плавучий арктический дом высотой в семь этажей. На его палубах размещаются вертолётная площадка, аварийные катера, пожарная станция и даже собственный госпиталь. Таким образом, судно может не только ломать лёд и перевозить грузы в Арктике, но и участвовать в спасательных операциях.

В начале декабря ледокол, построенный по заказу "Газпром-нефти", прошёл ходовые испытания в Балтийском море и после двухдневной стоянки у Английской набережной отправится в район Северного морского пути. Там он будет обеспечивать круглогодичное сопровождение танкеров с арктической нефтью.

А на этой неделе состоялась официальная передача судна "Андрей Вилькицкий", построенного на Выборгском судостроительном заводе (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), заказчику.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, суда проекта IBSV01 на сегодняшний день являются самыми мощными дизель-электрическими судами подобного класса в мире. Уникальные характеристики позволяют им работать в сплошном льду толщиной 2 метра и при температурах до –50 градусов по Цельсию.

У "Андрея Вилькицкого" дизель-электрический двигатель, который разгоняет его до 30 км/ч. При этом судно может работать на мелководье, где не способны пройти атомные ледокольные суда.

Умная автоматика регулирует все системы работы ледокола, обеспечивая его технологические преимущества. Бортовые компьютеры запускают генераторы, синхронизируют оборудование, регулируют температурные и технологические режимы на всех палубах судна.

Отметим, что "Андрей Вилькицкий" стал вторым ледоколом в составе собственного флота "Газпром-нефти". Летом этого года компания уже направила в Заполярье свой первый ледокол "Александр Санников". Теперь оба суда будут работать в фарватере единственного в мире нефтеналивного терминала в пресных водах за полярным кругом — "Ворота Арктики".

Собственный ледокольный флот "Газпром-нефти" внесёт существенный вклад в обеспечение круглогодичных поставок арктической нефти на мировой рынок.