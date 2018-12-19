Посол РФ при СЕ заявил об уникальном вкладе страны в общеевропейские стандарты

Солтановский также выразил надежду на более активное участие отечественных юристов в обсуждении острых правовых проблем на страсбургской площадке.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский подвёл итоги 2018 года, рассуждая о российской повестке, уровне доверия в работе с европейскими партнёрами и оценивая перспективы дальнейшего сотрудничества на фоне нарастающего кризиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Свою точку зрения дипломат высказал в интервью РАПСИ.

По словам Солтановского, кризис возник в 2014 году и до сих пор продолжается в ПАСЕ, и словно в сообщающемся сосуде он начал переливаться в другие органы Совета Европы. Дипломат подчеркнул, что уже на протяжении четырёх лет права российских парламентариев в ассамблее ущемляются. Для Москвы является абсолютно принципиальным восстановление равноправного участия в работе ПАСЕ членов Госдумы и Совфеда.

— Работа идёт трудно, нам сильно оппонируют, но большинство делегаций, по крайней мере, в Комитете министров — это ощущается, не хотят ухода России из СЕ. По другим направлениям у нас развивается очень неплохое взаимодействие, в том числе в межправительственной сфере в рамках Комитета министров по ключевым вопросам, которые касаются всех европейцев, — отметил постпред РФ.

Он пояснил, что имеет в виду сотрудничество по правовому блоку, борьбе с терроризмом, распространением наркотиков, противодействию коррупции, а также в спорте, культуре и других направлениях.

Солтановский назвал картину смешанной — ситуацию в Совете Европы осложняет украинский вопрос, но наблюдается довольно много позитивных моментов. Дипломат при этом подчеркнул заинтересованность большинства стран-членов в том, чтобы Россия осталась в Совете Европы.

— Это даёт нам силы, и мы работаем ради того, чтобы Совет Европы вернулся к своим изначально провозглашённым целям, которые задекларированы в его уставе и главная из которых — сближение европейских наций на основе общих стандартов и права, — отметил Солтановский.

Он также выразил надежду на более активное участие представителей российского юридического сообщества в обсуждении острых правовых проблем на Страсбургской площадке. По мнению дипломата, это важно для подтверждения того, что Россия "не разворачивается спиной к нормам права, в том числе к проблематике прав человека", в чём страну всё время пытаются обвинить. Такое участие, уверен Солтановский, позволит доказать, что РФ "привносит свой уникальный опыт в развитие общеевропейских стандартов, которые не должны сводиться исключительно к стандартам Евросоюза".

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко также отмечала, что Россия вернётся в ПАСЕ, только если там создадут равные возможности для всех участников.