Украли на 40 млн. Сотрудников ГИБДД и членов банды осудят за угон элитных авто

Преступное сообщество выявили в ходе совместной разыскной деятельности полиции и ФСБ России.

Сотрудники подмосковного Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении членов этнической преступной организации. В банде из 18 человек оказались 2 экс-сотрудника Госавтоинспекции МО ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Москве и работники лизинговых компаний, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Московской области.

Два экс-сотрудника столичной ГИБДД, четыре работника лизинговых компаний и члены этнической ОПГ наладили в Подмосковье схему хищения новых автомобилей. Дорогие машины получали по подложным документам и вывозили за пределы России. Ущерб - 40 млн. рублей

https://t.co/ZPmB9TESzJ pic.twitter.com/twvgjby9sE — Следственный комитет (@sledcom_rf) 19 декабря 2018 г.

— С января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества, являясь его активными членами, совместно с другими соучастниками (всего более 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса путём обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов, находящихся на территории Московской области, а впоследствии продавали их иностранным гражданам и вывозили за пределы Российской Федерации, — сообщает сайт регионального СУ СК РФ.

Девять человек из всей банды до сих пор находятся в федеральном розыске. Трое соучастников заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, и им вынесены обвинительные приговоры. Остальные вскоре предстанут перед судом. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, а также в мошенничестве, совершённом организованной группой.

Объём уголовного дела составил 175 томов.