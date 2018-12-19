Бойцы ФСБ ликвидировали в Ставрополе членов ИГИЛ

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Бойцы ФСБ ликвидировали в Ставрополе членов ИГИЛ

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Преступники попытались оказать вооружённое сопротивление при задержании и были убиты ответными выстрелами.

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали членов террористической организации ИГИЛ*. Боевики пытались отстреливаться.

— При попытке задержания бандиты оказали вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Там рассказали, что преступники были нейтрализованы ответным огнём. Погибших и раненых среди сотрудников ФСБ нет. Количество боевиков не называется.

Ранее ФСБ раскрыла в нескольких регионах России деятельность группировки, которая финансировала террористов за рубежом.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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