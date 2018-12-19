Бойцы ФСБ ликвидировали в Ставрополе членов ИГИЛ

В Ставрополе сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали членов террористической организации ИГИЛ*. Боевики пытались отстреливаться.
— При попытке задержания бандиты оказали вооружённое сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Там рассказали, что преступники были нейтрализованы ответным огнём. Погибших и раненых среди сотрудников ФСБ нет. Количество боевиков не называется.
Ранее ФСБ раскрыла в нескольких регионах России деятельность группировки, которая финансировала террористов за рубежом.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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