Путин пока не ознакомился с обращением Памелы Андерсон из-за отлова косаток

Президент РФ Владимир Путин пока ещё не ознакомился с обращением актрисы и защитницы диких животных Памелы Андерсон, которая просила запретить отлов косаток и белух для продажи в КНР. Об этом журналистам сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, он пока не знаком, — ответил пресс-секретарь лидера страны.

Член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон сообщила, что обратилась к российским властям с просьбой запретить отлов косаток и белух.

Активисты Greenpeace заявляли, что в скором времени в Китай намерены незаконно ввезти 13 краснокнижных косаток.