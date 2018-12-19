В Кремле заявили, что не видят оснований не доверять Турции

Речь идёт о вероятности того, что Соединённые Штаты получат доступ к российским системам ПВО.

В Кремле не видят оснований не доверять Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о том, может ли Анкара передать США информацию о приобретаемых ею российских ЗРК С-400.

— Как правило, осуществление военно-технического сотрудничества с другими странами сопровождается юридическими обязательствами по нераскрытию определённой информации, чувствительной. Такие же обязательства есть и с турецкой стороной, — пояснил Песков.

На уточняющий вопрос, доверяет ли Россия Турции, он отметил, что "не видим оснований не доверять".

Ранее в Сенате США призвали Турцию сделать окончательный выбор между С-400 и F-35.