В Индии леопард убил и утащил в лес трёхлетнего ребёнка

Это уже третье нападение животного на людей за последние два месяца. Предыдущей жертвой стал восьмилетний ребёнок, которого зверь разорвал на части.

Дикий леопард пробрался в жилой дом в северном индийском штате Джамму и Кашмир и схватил маленького ребёнка. Об этом сообщает телеканал NDTV .

Трёхлетний мальчик Васим Акрам был на кухне вместе с мамой в момент, когда хищник забежал к ним в дом. На глазах у шокированной женщины леопард утащил ребёнка в лес. Через некоторое время мальчика обнаружили обезглавленным.

Это уже третье нападение животного на людей за последние два месяца. Предыдущей жертвой стал восьмилетний ребёнок из того же района, которого леопард разорвал на части. Сотрудники службы охраны дикой природы говорят, что видели хищника, но поймать его пока не удалось.

В Индии обитает около 14 тысяч леопардов. В прошлом году 430 этих представителей кошачьих были уничтожены — в большинстве случаев браконьерами, которых интересуют в первую очередь их шкуры.

Ранее леопард напал на четырёхлетнюю девочку в московском цирке.