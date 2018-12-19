Путину доложат об обращении объявивших голодовку работников "Черкизово"

Десятки человек не получают зарплату несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело.

Президенту РФ Владимиру Путину будет доложено о том, что к нему обратились объявившие голодовку работники "Черкизово". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы видели обращение, мы будем докладывать о нём президенту. Мы знаем, что меры предпринимаются, что руководство этого предприятия, которое допустило задержку зарплаты, уже находится в розыске, то есть правоохранительные органы работают, — сказал Песков.

Напомним, голодовку объявили рабочие хлебозавода "Черкизово". По данным Business FM, участие в акции приняло около полусотни человек. Они из тех, кто не получает заплату уже несколько месяцев. Возбуждено уголовное дело.