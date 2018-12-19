Песков уверен, что большинство россиян гордятся своей страной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность, что подавляющее большинство россиян гордятся своей родиной. Таким образом он прокомментировал результаты опроса, согласно которым число сожалеющих о распаде СССР граждан РФ достигло максимума за десятилетие.

— То, что Россия является державой, которой гордится подавляющее большинство населения нашей страны, — вряд ли с этим можно спорить, — сказал он журналистам.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что в настоящее время уже не столь уместно говорить о великих державах.