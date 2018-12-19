В Кремле следят за судьбой законопроекта о лайках и репостах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за прохождением законопроекта о частичной декриминализации статьи 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

— Мы, безусловно, следим за прохождением этого законопроекта. Рассмотрение законопроекта идёт в русле того внимания, которое в том числе президент уделял и уделяет этой теме, — подытожил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, поправки касаются смягчения ответственности за так называемые дела за лайки и репосты. Сегодня проект был принят Госдумой в третьем чтении. Сам законопроект получил высокую оценку у экспертного сообщества. По мнению правозащитников, смягчение наказания за репосты — компромисс, который устроит всех.