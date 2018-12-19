Кремль попросит губернатора Приморья решить проблему с арестованными косатками

Выловленных в Тихом океане косаток и белух обнаружили экологи в бухте Средняя в Приморском крае. Их вылов разрешён только для научных целей, но, как выяснилось, их собирались продать в океанариумы Китая.

Кремль собирается обратиться к недавно избранному приморскому губернатору Олегу Кожемяко, чтобы он решил вопрос с арестованными косатками и белухами в бухте Средняя. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— ...Мы хотим обратиться к избранному губернатору Приморья. Нам хорошо известно то, что сейчас происходит в Находке, — там огромное количество выловленных белух, это молодые особи, которые были выловлены для последующей перепродажи и поставки в океанариумы, в том числе в Китай, — заявил Песков.

Как уже сообщал Лайф, актриса, модель и зоозащитница Памела Андерсон обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить отлов диких косаток в России для их продажи в океанариумы.

Пресс-секретарь главы государства высказал мысль, что для решения подобных случаев, как в Приморском крае, и для возможного запрета на вылов белух и косаток может потребоваться законодательная инициатива.

Меж тем СУ СК РФ по Приморью наложило запрет на действия с животными, в частности на перевозку и продажу.