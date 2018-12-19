Кремль предпочитает не вмешиваться в спор Запашного и Гуцериева из-за цирка

Ранее сообщалось, что спор возник на почве возможного строительства стационарного центра Cirque du Soleil в Сколкове.

Кремль предпочитает не вмешиваться в конфликт между гендиректором Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным и главой "Сафмара" Михаилом Гуцериевым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это уже новая ипостась дискуссии. Я говорил уже несколько дней ранее, что мы, конечно, не хотели бы в дискуссию Запашного и его оппонента вступать, — сказал он журналистам.

Комментируя споры вокруг необходимости запретить выступление животных в цирке, представитель Кремля заметил, что, "наверное, надо запрещать цирк, где животные содержатся в плохих условиях, это очевидно". По мнению Пескова, вопрос не в самом содержании животных в цирке, а в условиях их содержания. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что "это вопрос для специалистов".

Ранее также стало известно о конфликте между Большим московским цирком и группой "Сафмар" из-за возможного строительства стационарного центра канадского Cirque du Soleil в Сколкове. Запашный считает, что проект негативно отразится на российской цирковой сфере. В ответ Гуцериев заверил, что с Cirque du Soleil будет лишь заключён договор гастрольной аренды.