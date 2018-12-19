В Кремле не связывают переговоры Турции по ЗРК Patriot и сделку по С-400

Дмитрий Песков подчеркнул, что контракт по продаже С-400 в стадии реализации "и он будет продолжен".

Продажа Турции американских комплексов Patriot никак не скажется на договорённости Москвы и Анкары о поставках С-400. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это не связанные процессы. В данном случае мы реализуем те договорённости, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что контракт по продаже С-400 в стадии реализации "и он будет продолжен".

Также в Кремле сегодня отметили, что не видят оснований не доверять Турции по поводу сохранности российских технологий после этой сделки.