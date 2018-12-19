Упала в яму с кипятком. На коммунальщиков завели дело из-за гибели пенсионерки

Компанию, отвечающую за эксплуатацию тепловых сетей, обвинили в причинении смерти по неосторожности.

В Екатеринбурге расследуют гибель пенсионерки, получившей тяжелейшие ожоги из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Утром 28 ноября на пересечении улиц Победы и Ломоносова женщина, которая вела в школу внуков, провалилась в яму с кипятком. Пострадавшая получила ожоги 52% тела. Две недели врачи боролись за её жизнь, однако два дня назад пенсионерка, к сожалению, скончалась.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по закону следить за тепловыми сетями обязана АО "Екатеринбургская теплосетевая компания". В отношении неё уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

— Указанная теплосетевая организация обязана осуществлять организационно и технологически связанные действия, обеспечивающие поддержание технических устройств тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническим регламентам, — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Барнауле школьница получила сильные ожоги, наступив в лужу с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Девочка получила термический ожог ноги и была госпитализирована. Результаты проведённой проверки пока не известны.