Общественный транспорт Москвы стал работать на 2% быстрее

Это стало возможным благодаря отказу от использования турникетов, расширению выделенных полос и появлению новых маршрутов.

Средняя скорость наземного общественного транспорта в Москве в ноябре 2018 года стала выше показателя ноября 2017 года на 2% и составила 15,7 км/ч. Такие выводы сделаны на основе данных сервиса "Яндекс.Транспорт", сообщает ТАСС.

На данный факт повлияли прежде всего отказ от использования турникетов, расширение выделенных полос в некоторых районах, а также изменение старых и появление новых маршрутов. В ноябре 2018 года в Москве работало почти на 20 маршрутов больше (1037), чем в 2017 году. Также увеличилось число автобусов, а троллейбусов — в два раза уменьшилось.

— Скорость в утренний час пик увеличилась почти на 4%, в вечерний — на 1,6%. Сильнее всего разогнался транспорт в Северном административном округе, — сообщили пресс-службе "Яндекса".

В ноябре 2018 года пассажиры московского наземного транспорта в среднем ждали на остановке какой-то конкретный маршрут около 11 минут 1 секунды. Это на 9 секунд меньше, чем в ноябре 2017 года.

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