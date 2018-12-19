Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

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Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

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Виталий Мутко. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ушёл с поста президента Российского футбольного союза. Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.

— Исполком РФС назначил дату проведения внеочередной отчётно-выборной конференции РФС на 22 февраля 2019 года в связи с письменным заявлением Мутко о сложении полномочий президента РФС, — пояснил Лебедев.

В РФС добавили, что до конференции исполнять обязанности будет Сергей Прядкин.

Мутко руководил РФС с 2015 года. В 2016 году его переизбрали на новый четырёхлетний срок, однако уже через год Виталий Мутко заявил, что приостанавливает свою деятельность в союзе. Исполняющим обязанности на это время был назначен Александр Алаев.

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